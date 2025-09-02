به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دستورکار جلسه علنی مجلس به شرح زیر است؛

گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری