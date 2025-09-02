به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدباقر آقایی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه روستای تاریخی کندوان ثبت جهانی موقت شده است اظهار داشت: یک سال فرصت داریم تا این ثبت به صورت دائمی انجام شود.در همین راستا اقدامات متعددی آغاز شده که از جمله آن می‌توان به ایجاد پارکینگ طبقاتی اشاره کرد تا از ورود خودرو‌ها به داخل روستا جلوگیری شود.

فرماندار اسکو افزود: برای رفع مشکلات سرمایش و گرمایش، نصب پنل‌های خورشیدی در کندوان برای نخستین بار آغاز خواهد شد. همچنین روشنایی روستا به چراغ‌های LED تبدیل شده و با همکاری اداره برق نورپردازی شبانه با جلوه‌های زیبا اجرا می‌شود. حمام تاریخی کندوان نیز بازسازی شده و هم‌اکنون به موزه صنایع دستی تبدیل گردیده که آماده بازدید علاقه‌مندان است.

آقایی با اشاره به دلیل ممنوعیت گازرسانی گفت: به دلیل حفظ ایمنی و پیشگیری از خطرات احتمالی آتش‌سوزی در بافت تاریخی و منحصر‌به‌فرد کندوان گازرسانی به داخل کران‌ها ممنوع اعلام شده است. در عوض استفاده از سیستم‌های گرمایشی جایگزین و پاک مانند پنل‌های خورشیدی در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای آماده‌سازی روستا برای ثبت دائمی در فهرست میراث جهانی یونسکو و همچنین توسعه پایدار گردشگری و حفظ اصالت این اثر بی‌نظیر تاریخی انجام می‌شود.