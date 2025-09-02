به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، سازمان هواشناسی انگلیس میانگین دمای سه ماه تابستان در این کشور را ۱۶.۱ درجه سانتی گراد اعلام و نصاب بالاترین موج گرما در این کشور را ۱۵.۷ درصد و مربوط به سال ۲۰۱۸ اعلام کرد.

این سازمان با اشاره به اینکه همه نصاب شکنی‌های مربوط به دمای هوا در این کشور از سال دو هزار به بعد بوده است آن را نشانه آشکاری از گرمایش جهانی دانست که دانشمندان می‌گویند ناشی از افزایش غلظت گاز‌های گلخانه‌ای در جو است. اما گرم‌ترین روز سال در اول ژوئیه ۲۰۲۲ به ثبت رسید که دمای هوا ۴۰.۳ درجه سانتی گراد شد.

روزنامه گاردین در این باره نوشت: تابستان امسال بارندگی در بیشتر نقاط بریتانیا بسیار کم بوده است و دولت با کمبود آب «قابل توجه در سطح ملی» مواجه بوده است. بخش عمده‌ای از انگلستان به دلیل خشک شدن مخازن، سد‌ها و کاهش سطح آب رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی، تحت ممنوعیت استفاده از شیلنگ آب قرار دارد.