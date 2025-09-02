به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به نقل از باشگاه سپاهان، دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و النجف عراق عصر دیروز ۱۰ شهریور در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار شد.

النجف که در اردویی به میزبانی کمپ صفائیه باشگاه فولاد مبارکه به سر می‌برد، در این بازی با ترکیب اصلی خود به میدان رفت.

سپاهان که در این بازی با ترکیبی از بازیکنان آکادمی و جوان خود به میدان رفت، در دو نیمه متفاوت با ترکیب مختلف به میدان رفت و تلاش اصلی کادر فنی این بود که در این بازی جمعی از بازیکنان جوان خود را محک جدی بزند.

این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود تیم النجف عراق به پایان رسید.