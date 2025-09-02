پخش زنده
امروز: -
هوا در منطقه هزار جریب اصفهان در وضعیت پاک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) میانگین شاخص کیفی هوای این کلانشهر با ۱۰۰ AQI در وضعیت قابل قبول است.
همچنین این شاخص در ایستگاههای زینبیه با ۱۱۰، رودکی ۱۱۸ و ۲۵ آبان با ۱۰۸AQI و شهر شاهین شهر با ۱۰۱ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا امروز در ایستگاههای پارک زمزم با ۹۹، خرازی ۷۹، رهنان با ۹۲، سپاهان شهر با ۵۴، کاشان با ۹۴، مبارکه ۶۲، میرزاطاهر ۶۵، ولدان با ۸۶، فیض ودانشگاه صنعتی ۷۵، همچنین شهرهای نجف آباد با ۹۴، قهجاورستان با ۷۸، زرین شهر با ۷۵، خمینی شهر با ۷۸ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.