فصل جدید برنامهها اعجوبهها به زودی از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نمایش توانمندیهای کودکان موضوع این برنامه است که در ۱۰۰ قسمت ۳۰ دقیقهای تولید شده است.
شبکه افق خط اول را چهارشنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۲۱ پخش میکند.
این برنامه به معرفی زنان و مردانی میپردازد که با راهاندازی کسبوکارهای نوپا، تغییرات ملموسی در معیشت و سبک زندگی جامعه محلی خود ایجاد کردهاند.
«دنیای آوا» شنبه و یکشنبه هر هفته ساعت ۱۷:۱۵ از شبکه دو پخش میشود. تقویت هوش هیجانی کودکان، آموزش مهارتها و مدیریت احساسات موضوع این مجموعه عروسکی است.
فصل جدید برنامه دیدی نو شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت ۲۴ از شبکه نسیم پخش میشود.
در هر قسمت از این برنامه دو شرکت کننده برای ترغیب مخاطبان به کتابخوانی با هم رقابت میکنند.