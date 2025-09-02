به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان چهل و سومین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریور) در سفری غیر رسمی و از پیش اعلام نشده، به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان خوزستان شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان خوزستان، مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان و رفع انها را مورد بررسی قرار می دهند.

دیدار با قضات، مسئولان و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به خوزستان، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.

رئیس دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده‌ است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان ، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.