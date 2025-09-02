پخش زنده
مراسم بزرگداشت اکبر نبوی روزنامهنگار و منتقد پیشکسوت، همزمان با اختتامیه دومین دوره جایزه نقد در باغ فردوس تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم نخستین شب نقد تهران با بزرگداشت اکبر نبوی روزنامهنگار و منتقد پیشکسوت فردا چهارشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۹ در باغ فردوس تهران برگزار میشود.
این رویداد همزمان با اختتامیه دومین دوره جایزه نقد با موضوع سریالهای شبکه نمایش خانگی برنامهریزی شده است.
شب نقد تهران بهعنوان محفلی برای گفتوگو و بررسی جریانهای انتقادی در حوزه هنر و رسانه آغاز به کار میکند و نخستین دوره آن با تمرکز بر تقدیر از اکبر نبوی و ارزیابی وضعیت نقد سریالهای شبکه نمایش خانگی شکل گرفته است.
این مراسم با حضور جمعی از منتقدان، اهالی رسانه و علاقهمندان به حوزه نقد و روزنامهنگاری همراه است.
دومین دوره جایزه نقد فیلم بر بستر نقد سریالهای شبکه نمایش خانگی به همت موسسه فرهنگی دوزیست برگزار شد.
مراسم اختتامیه این دوره جایزه نقد نیز با مشارکت موزه سینما برگزار میشود.