به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل گمرکات استان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در ۵ ماه گذشته در مجموع یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۴۲۶ تُن کالای تولیدی خراسان جنوبی و سایر استان‌های کشور، به ارزش ۳۵۰ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۲۹۸ دلار از گمرکات خراسان جنوبی به خارج از کشور صادر شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش ۶ درصد و از نظر وزن ۷ درصد افزایش داشته است.

کوهگرد با اشاره به صادرات کالا‌های تولیدی استان در این مدت، افزود: صادرات قطعی کالا‌های تولیدی خراسان جنوبی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود در ۵ ماه گذشته ۷۵۸ هزار و ۱۱۸ تن کالا به ارزش ۱۷۸ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۶۵۱ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۱ درصد از نظر ارزش و ۵۴ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.

وی گفت: کالا‌های تولیدی استان در این مدت به کشور‌های ترکیه، پاکستان، عراق، ترکمنستان و افغانستان صادر شده است.

مدیر کل گمرکات استان افزود: شمش آهن، سیمان، قیر، ورق فلزی، صیفی جات، هیدروکربن، تخم مرغ، زعفران و کاشی و سرامیک از جمله کالا‌های تولیدی خراسان جنوبی است که از گمرکات استان صادر شده است.

کوهگرد به مجموع کالا‌های اظهار شده در سایر گمرکات کشور، خروجی از گمرک ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه‌های مرزی استان در ۵ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳۹۲ هزار و ۳۰۸ تُن کالا به ارزش ۱۷۲ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۶۴۷ دلار کالا‌های تولیدی دیگر استان‌های کشور از طریق گمرکات استان صادر شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۱ درصد از نظر ارزش و ۳۳ درصد به لحاظ وزنی کاهش داشته است.