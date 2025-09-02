برای خدمت به زائران دهه آخر صفر در مشهد، حدود ۹۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی روز دوشنبه در مراسم شکرانه خدمت و تجلیل از خادمان اربعین و دهه پایانی صفر گفت: بخشی از این هرینه، از محل کمک خیران و بخشی هم از اجرای نیات واقفان در موقوفات متبرکه هزینه شد.

حجت‌الاسلام جمال ایزدی افزود: حدود ۶۰ ایستگاه هم در روز‌های پایانی ماه صفر در مسیر‌های منتهی به مشهد با ۹۷۰ خادم، فعال بودند؛ همچنین یک موکب به نام امام رضا (ع) با حدود ۹۰ خادم در ایام اربعین در کربلا به زائران خدمت‌رسانی کرد.

وی ادامه داد: این خادمان شامل مدیران اجرایی، خدام، خیرین و هیات امنا بودند که به نمایندگی از آنان ۱۲۰ نفر در مراسم حضور داشتند و از ۳۰ نفر تجلیل شد.

معاون فرهنگی اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: امسال حدود هفت میلیون زائر در ایام شهادت امام رضا (ع) خدمات دریافت کردند.

حجت‌الاسلام علی عسکری افزود: همچنین در اربعین حسینی ۱۳۰ موکب با اعزام هفت هزار و ۲۰۰ نیروی خدماتی فعال بودند و در ایام پایانی ماه صفر نیز بیش از چهار هزار جوان هلال‌احمر در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر به زائران خدمت‌رسانی کردند.

وی بیان کرد: در پویش هم‌محله امام رضا (ع) نیز بیش از ۶۰۰ خانه پذیرای زائران بودند.

آیین تجلیل از خادمان زائران ایام اربعین و دهه پایانی ماه صفر با حضور مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی، معاون فرهنگی اجتماعی و زیارت استانداری، جمعی از علما، موکب‌داران، خادمان قرآن و عترت در محل بقعه خواجه مراد (هشت کیلومتری جاده مشهد-فریمان) برگزار شد.