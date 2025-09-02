پخش زنده
۲۸ رویداد گردشگری همزمان با پویش اصفهان برای ایران در سراسر استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: این رویدادها باهدف افزایش نشاط اجتماعی و رونق گردشگری در قالب جشنواره صنایعدستی، محصولات کشاورزی، اقلام فرهنگی، کارگاه آموزشی، مسابقه و سایر برنامههای متنوع فرهنگی در سطح استان اصفهان برگزار خواهد شد.
امیر کرمزاده افزود: پویش اصفهان برای ایران، تا ۱۰ مهرماه در سراسر استان اصفهان برگزار میشود و قرار است برنامههای فرهنگی و هنری و تورهای گردشگری شهری با ارائه تخفیفات ویژه مراکز تفریحی، اقامتی و رستورانها برگزار شود.