به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: این رویداد‌ها باهدف افزایش نشاط اجتماعی و رونق گردشگری در قالب جشنواره صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی، اقلام فرهنگی، کارگاه آموزشی، مسابقه و سایر برنامه‌های متنوع فرهنگی در سطح استان اصفهان برگزار خواهد شد.

امیر کرم‌زاده افزود: پویش اصفهان برای ایران، تا ۱۰ مهرماه در سراسر استان اصفهان برگزار می‌شود و قرار است برنامه‌های فرهنگی و هنری و تور‌های گردشگری شهری با ارائه تخفیفات ویژه مراکز تفریحی، اقامتی و رستوران‌ها برگزار شود.