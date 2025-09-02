مبین امیری در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های کانتندر جوانان کروواسی با پیروزی مقابل جولیان از اتریش به جمع ۱۶ نفر برتر راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در ادامه رقابت‌های زیر ۱۷ سال کانتندر جوانان کروواسی مبین امیری نماینده کشورمان پس از پیروزی ۳ بر یک مقابل جولیان از اتریش به یک هشتم نهایی این رقابت‌ها راه پیدا کرد.

ملی پوش اصفهانی کشورمان در این دیدار در یک رقابت نفسگیر گیم اول را با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ واگذار کرد، اما با یک بازگشت فوق العاده گیم‌های بعدی را با نتایج ۱۱-۴، ۱۱-۷ و ۱۱-۷ پیروز شد تا در مجموع با نتیجه ۳ بر یک از سد حریف اتریشی خود بگذرد.

امیری با این پیروزی به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها صعود کرد و به مصاف سان یانگ از چین خواهد رفت.

پینگ پنگ باز کشورمان پیش از این حریفانی از آلمان، کروواسی و فرانسه شکست داده بود.

مسابقات کانتندر جوانان کروواسی از ۶ تا ۱۲ شهریور ماه به میزبانی کروواسی در حال برگزاری است.