۷۰ هزارتن قیر مجانی به شهر‌های کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داده شد.

اختصاص ۷۰ هزار تن قیر مجانی به کهگیلویه و بویراحمد

اختصاص ۷۰ هزار تن قیر مجانی به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۷۰ هزار قیر رایگان به شهر‌های استان خبر داد.

محمد بهرامی ارزش ریالی این مقدار قیر را ۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: وزارت کشور برای کمک به توسعه خدمات شهری و روستایی استان اختصاص داده است.

بهرامی افزود: با اختصاص این مقدار قیر رایگان بخش زیادی از معابری شهری و روستایی استان آسفالت می‌شود.