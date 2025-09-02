پخش زنده
۷۰ هزارتن قیر مجانی به شهرهای کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۷۰ هزار قیر رایگان به شهرهای استان خبر داد.
محمد بهرامی ارزش ریالی این مقدار قیر را ۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: وزارت کشور برای کمک به توسعه خدمات شهری و روستایی استان اختصاص داده است.
بهرامی افزود: با اختصاص این مقدار قیر رایگان بخش زیادی از معابری شهری و روستایی استان آسفالت میشود.