پخش زنده
امروز: -
طرح ملی میدان پویا با شعار دانشآموز پویا، خانوادهای با نشاط و جامعهای سالم در سالن چند منظوره شهید بهشتی شهرستان میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان میناب با اشاره به اینکه این طرح براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه معاونت پرورشی در حال اجراست گفت: دانش آموزان، کارکنان آموزش و پرورش و خانوادهها جامعه هدف این طرح هستند.
بیشتر بخوانید: اجرای طرح ملی میدان پویا در بندرعباس
حسین صالحی افزود: هدف اصلی این طرح، ارتقای سطح فعالیتهای فرهنگی و ورزشی دانشآموزان و ایجاد محیطی شاداب و فعال برای خانوادهها و جامعه است.
وی گفت: با توجه به اهداف و برنامهریزیهای صورت گرفته، این طرح فرهنگ ورزش و نشاط را در مدارس ترویج میدهد و ارتباط مؤثری را میان خانوادهها و نهادهای آموزشی برقرار میکند.