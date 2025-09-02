به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان میناب با اشاره به اینکه این طرح براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه معاونت پرورشی در حال اجراست گفت: دانش آموزان، کارکنان آموزش و پرورش و خانواده‌ها جامعه هدف این طرح هستند.

حسین صالحی افزود: هدف اصلی این طرح، ارتقای سطح فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی دانش‌آموزان و ایجاد محیطی شاداب و فعال برای خانواده‌ها و جامعه است.

وی گفت: با توجه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این طرح فرهنگ ورزش و نشاط را در مدارس ترویج می‌دهد و ارتباط مؤثری را میان خانواده‌ها و نهاد‌های آموزشی برقرار می‌کند.