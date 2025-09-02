به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از ممنوعیت واردات و توزیع برنج در ایام برداشت این محصول خبر داد و گفت: بر اساس قانون مصوب سال گذشته و در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب، واردات و عرضه برنج خارجی در بازه زمانی دو ماه قبل و دو ماه بعد از فصل برداشت ممنوع است.

حاجی‌پور با اشاره به لزوم حمایت از کشاورزان داخلی افزود: این ممنوعیت به منظور حفظ بازار فروش محصول داخلی و جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان برنج در کشور اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه کشور با کسری تولید برنج مواجه است، گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، میزان تولید سالانه برنج در کشور حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، در حالی که با در نظر گرفتن سرانه مصرف ۳۵ کیلوگرم برای جمعیت ۹۰ میلیونی، نیاز کشور به برنج حدود ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تن برآورد می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: در صورت بهره‌برداری از رتون و کشت دوم، میزان تولید داخلی می‌تواند به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برسد، اما همچنان بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین خواهد شد.