مجری طرح برق روستایی شرکت توانیر، اعلام کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون روزانه ۴ روستا برقدار شده و اکنون ۹۹.۸ درصد روستا‌های کشور به شبکه برق متصل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید برنگی گفت: در طول ۴۷ سال پیروزی انقلاب اسلامی به طور متوسط روزانه حدود ۴ روستا برقدار شد که به این ترتیب تعداد روستاهای برقدار با ۱۳ برابر افزایش به ۵۸ هزار و ۹۳۷ روستا رسید و ۹۹.۸ درصد روستاهای کشور هم اکنون از نعمت برق بهره‌مند هستند.

برق رسانی به ۱۴۴ روستا در یکسال اخیر

بر پایه این گزارش، عملکرد برق‌رسانی روستایی دولت چهاردهم از ابتدای مرداد ۱۴۰۳ تا ابتدای شهریور ۱۴۰۴ از برق‌رسانی به ۱۴۴ روستای فاقد برق حکایت دارد که از این تعداد ۳۲ روستا از ابتدای امسال برقدار شد.

همچنین در طول یکسال ابتدایی دولت چهاردهم شبکه‌های برق روستایی در ۶ هزار و ۵۰۰ روستا در قالب طرح بهارستان تحت عملیات توسعه و بهسازی قرار گرفت که از این تعداد توسعه و بهسازی شبکه در ۳۵۰۰ روستا طی سال جاری انجام شد.

طبق این گزارش، تامین برق عشایر کوچ رو از طریق ۷ هزار و ۵۰۰ سامانه قابل حمل خورشیدی و اجرای ۳۵ طرح تامین برق در جزایر راهبردی خلیج فارس (بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، فارور، لارک و هنگام) از دیگر اقدامات انجام شده در یکسال نخست دولت چهاردهم عنوان شده که تامین برق عشایر به کمک ۵ هزار سامانه خورشیدی قابل حمل مربوط به عملکرد ابتدای امسال تا ابتدای شهریور است.

گفتنی است در جریان بهسازی شبکه‌های روستایی از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۲۱۵ هزار مورد جا به جایی و مقاوم سازی پایه‌های برق، ۳۵ هزار کیلومتر اصلاح شبکه روستایی، ۱۹۲ هزار دستگاه روشنایی معابر روستایی و ۷ هزار و ۸۹۰ دستگاه ترانسفورماتور با هدف تقویت شبکه و رفع افت ولتاژ، تحت عملیات بهسازی قرار گرفت و طی این مدت ۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای توسعه و احداث شبکه برق روستایی کشور انجام شده است.