پخش زنده
امروز: -
یاد و خاطره استوار یکم سجاد جوکار شهید والامقام مدافع امنیت در بیضا گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در مراسمی با حضور مردم و مسوولان یاد و خاطره استوار یکم سجاد جوکار شهید مدافع امنیت در مسجد ولی عصر روستای تل بیضا زادگاه این شهید گرامی داشته شد.
سخنرانی، روضه خوانی، مرثیه سرایی، نوحه سرایی و عزاداری از برنامههای این مراسم بود.
شهید مدافع امنیت استوار یکم سجاد جوکار سیام مرداد ماه امسال در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان هنگام انجام ماموریت آسمانی شد و به یاران شهیدش پیوست.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.