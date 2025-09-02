به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در مراسمی با حضور مردم و مسوولان یاد و خاطره استوار یکم سجاد جوکار شهید مدافع امنیت در مسجد ولی عصر روستای تل بیضا زادگاه این شهید گرامی داشته شد.

سخنرانی، روضه خوانی، مرثیه سرایی، نوحه سرایی و عزاداری از برنامه‌های این مراسم بود.

شهید مدافع امنیت استوار یکم سجاد جوکار سی‌ام مرداد ماه امسال در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان هنگام انجام ماموریت آسمانی شد و به یاران شهیدش پیوست.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.