به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام کرد با توجه به اینکه سهمیه خاموشی استان‌ها به صورت روزانه از سوی شرکت توانیر ابلاغ می‌شود، جداول خاموشی‌ها نیز روزانه تنظیم و در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد بارگذاری می‌شود.

در این اطلاعیه از عموم مردم استان خواسته شده است برای اطلاع از ساعت خاموشی مناطق خود در روز سه‌شنبه، ۱۱ شهریورماه به آدرس سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در لینک زیر مراجعه کنند.

https://www.kbedc.ir/khamooshi

یادآوری می‌شود در گروه‌هایی که نوبت خاموشی آنها ساعت ۱۵ تا ۱۷ است احتمال افزایش نیم ساعت زمان خاموشی، با هدف پیشگیری از خاموشی‌های بدون برنامه و اضطراری وجود دارد.

به شهروندان توصیه می‌شود برای پیشگیری از آسیب به تجهیزات برقی، گیرافتادن در آسانسور یا پشت درب‌های برقی، ۵ تا ۱۰ دقیقه پیش از اعمال خاموشی‌ها تمهیدات لازم را پیش بینی کنند.