عذرخواهی رسمی نرگس آبیار و تیم سازنده «سووشون» از قوم لر
تیم سازنده سریال «سووشون» در بیانیهای رسمی با اشاره به سوءتفاهم پیش آمده، با عذرخواهی از قوم نجیب و تمدنساز لر، بر احترام عمیق خود به همه اقوام ایرانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،
در بیانیه رسمی نرگس آبیار و تیم تهیه و تولید سریال سووشون ضمن اعلام پوزش در پی سوءتفاهم پیش آمده، از اصلاح صحنهای از این سریال خبر دادند.
متن سازنگان به شرح زیر است:
ملت شریف ایران و بهویژه قوم بزرگ، نجیب و تمدنساز لُر
با سلام و احترام
پیرو مباحث و دغدغههایی که در خصوص پخش بخشی از سریال «سووشون» مطرح گردیده است، ما به عنوان عوامل تولید این اثر، وظیفهی خود میدانیم که به صورت شفاف، رسمی و صریح چند نکته را بیان کنیم:
۱. عذرخواهی صادقانه پیش از هر سخن، از جامعهی نجیب و شریف لُر و تمامی مخاطبان ایرانی بابت هرگونه برداشت یا سوءتفاهمی که در صحنهای از این اثر موجب رنجش خاطر گردید، عذرخواهی میکنیم. کوچکترین بیاحترامی به هیچ قوم ایرانی، در اندیشه و نیت ما وجود نداشته و ندارد.
۲. بازنگری و اصلاح فوری در همان لحظات نخستین که انتقادهای بحق مردم عزیز به ما رسید، بدون هیچگونه درنگ، بخش مورد نظر از سریال اصلاح شد و نسخهی بازبینیشده بلافاصله در تمامی بسترهای انتشار بارگذاری گردید. این اقدام نشاندهندهی تعهد کامل ما به احترام و شنیدن صدای مردم است.
۳. ارزش و جایگاه قوم لُر قوم لُر، در تاریخ و فرهنگ ایرانزمین، همواره نماد غیرت، صداقت، دلاوری و پاسداری از مرزهای میهن بوده و هست. شخصیتهای ملی و میهنی و مذهبی از سید محمد مهدی طباطبایی بروجردی (علامه بحرالعلوم) تا پروفسور سید علی ملکحسینی (پدر پیوند کبد ایران) و هزاران چهرهی درخشان دیگر، نشانگر نقش بیبدیل این قوم در اعتلای ایران عزیز است. افتخار ماست که در این اثر، به درستی به معرفی و ارجنهادن این جایگاه بپردازیم.
۴. هدف اصلی اثر سریال «سووشون» بر پایهی یکی از ارزشمندترین آثار ادبی معاصر ایران، نوشتهی بانو سیمین دانشور ساخته شده است. مقصود و نیت عوامل این پروژه، تنها روایت داستانی از تاریخ معاصر و انتقال پیامهای انسانی، ملی و فرهنگی بوده و هست، نه ایجاد شکاف یا سوءتفاهم.
۵. دعوت به همدلی امید ما این است که این رخداد، فرصتی باشد برای بازاندیشی و انسجام فرهنگی؛ تا «سووشون» همچون اصل ماندگارش، نه عامل دلخوری، بلکه حلقهای از پیوند دلهای ایرانیان شود.
با تأکید دوباره بر احترام عمیق خود به قوم لُر و تمامی اقوام اصیل ایرانی، دست همهی عزیزان را به نشانهی همدلی و همراهی میفشاریم.
با احترام نرگس آبیار و تیم تهیه و تولید سریال سووشون