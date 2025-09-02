پخش زنده
رئیس هیات آمادگی جسمانی اهواز از پایان رقابتهای انتخابی پیلاتس بانوان این شهرستان با معرفی نفرات برتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نوید شالویی در حاشیه رقابتهای انتخابی بانوان اهواز گفت: این رقابتها در دو رده سنی ۲۰ تا ۲۵ سال و ۲۶ سال به بالا به مناسبت هفته دولت و با حضور ورزشکاران این رشته برگزار شد.
وی افزود: در رده سنی ۲۰ تا ۲۵ سال جنان موالیزاده و ستایش طاهری اول و دوم شدند همچنین مریم چیتساز و ستایش مطاعی عنوان سوم مشترک را کسب کردند.
شالویی ادامه داد: در رده سنی ۲۶ سال به بالا نیز زینب اسفندیاری غریبوند و هاجر محمدی اول و دوم شدند همچنین مستوره شعبانیان و مهسا بهرامینژاد به مقام سوم مشترک رسیدند.
رئیس هیات آمادگی جسمانی اهواز تصریح کرد: در پایان این مسابقات، احکام و مدالهای برگزیدگان طی مراسمی با حضور رییس اداره ورزش و جوانان اهواز، مسئول کمیته پیلاتس استان، نایب رییس هیات آمادگی جسمانی و مسئول کمیته پیلاتس اهواز اهدا شد.
بر اساس این گزارش بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت میکنند.