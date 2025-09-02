پخش زنده
دبیر کارگروه هوش مصنوعی و مشاور معاونت فناوری وزارت علوم، درباره نقش متفاوت هوش مصنوعی در صنایع خلاق نسبت به صنایع سنگین گفت: در صنایع سنگین، هوش مصنوعی به بهینهسازی فرایندها محدود میشود، اما در صنایع خلاق، از ایدهپردازی تا تولید محتوا، گرافیک وپویانمایی حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعلی نارویی، دبیر کارگروه هوش مصنوعی و مشاور معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تأکید بر ضرورت ورود صنایع خلاق به عرصه هوش مصنوعی گفت: اکنون زمان مناسبی برای استفاده صنایع خلاق از AI است، چرا که ابزارهای هوش مصنوعی در دسترس عمومی قرار گرفته و با هزینه اندک قابل بهرهبرداری هستند. اگر روزی تنها شرکتهای بزرگی مانند والت دیزنی از فناوریهای پیشرفته بهره میبردند، امروز حتی کسبوکارهای کوچک و محلی نیز به این ابزارها دسترسی دارند.
هوش مصنوعی؛ فرصت یا تهدید
وی با اشاره به رویکرد دوگانه فرصتمحور و تهدیدمحور هوش مصنوعی در صنایع خلاق افزود: AI بهعنوان دستیار خلاق، فرآیند تولید محتوا را چند ده برابر سریعتر میکند و با کاهش هزینه و زمان، مقیاسپذیری بالایی به همراه دارد. این فناوری میتواند برخی مشاغل سنتی را حذف کند اما همزمان زمینهساز خلق مشاغل جدید خواهد شد. هنرمند بهطور کامل حذف نمیشود، چرا که روایتمحوری، اصالت فرهنگی و زیباییشناسی محلی همچنان نیازمند حضور انسان است.
جایگاه متفاوت AI در صنایع خلاق
نارویی با بیان اینکه نقش هوش مصنوعی در صنایع خلاق نسبت به صنایعی مانند فولاد یا سیمان متفاوت است، توضیح داد: در صنایع سنگین، AI صرفاً به بهینهسازی فرایندها محدود میشود؛ اما در صنایع خلاق، این فناوری در تمام مراحل از ایدهپردازی تا تولید محتوا، گرافیک و انیمیشن حضور دارد و اصطلاحاً بهعنوان همخالق (Co-Creator) عمل میکند. عدم بهرهگیری از این ظرفیت میتواند موجب عقبماندگی رقابتی در سطح منطقهای شود.
محورهای بررسی در رویداد صنایع خلاق
این مقام مسئول در دومین رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی که در باغموزه نگارستان برگزار شد، درباره محورهای پنل تخصصی خود گفت: در بخش نخست به درک کلان و نحوه درهمتنیدگی هوش مصنوعی با صنایع خلاق میپردازیم؛ از جمله اینکه آیا AI میتواند جایگزین هنرمندان شود یا خیر. در بخش دوم فرایند استقرار برای شرکتهای خلاق مانند استودیوهای انیمیشن یا تبلیغات مورد بحث قرار میگیرد؛ اینکه از کجا باید شروع کرد، چه ابزارهایی لازم است و چه اقداماتی نباید انجام داد.
زیست بوم و اقتصاد هوش مصنوعی
وی ادامه داد: بخش سوم به وضعیت اکوسیستم داخلی و بازیگران بازار داخلی و خارجی اختصاص دارد. در بخش چهارم نیز جنبههای اقتصادی و سرمایهگذاری این حوزه بررسی میشود، چرا که تنها در سال ۲۰۲۴، ارزش بازار جهانی AI به ۶۳۸ میلیارد دلار رسید و سهم تبلیغات و رسانه از آن حدود ۸۸ میلیارد دلار، یعنی نزدیک به ۱۴ درصد، بوده است.
راهکارهای غیرفنی و ملاحظات اخلاقی
نارویی با اشاره به اینکه بسیاری از مدیران صنایع خلاق دانش فنی کمتری دارند، تصریح کرد: در بخشهای پنجم و ششم، تمرکز ما بر راهکارهای عملیاتی و غیرفنی و ابزارهای توسعه بدون کد است تا مسیر بهرهگیری برای این دسته از مدیران تسهیل شود. در نهایت نیز به ملاحظات اخلاقی، حقوقی، حاکمیتی و مالکیت معنوی آثار پرداخته خواهد شد؛ موضوعی کلیدی که نیازمند توجه جدی است.