کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم تا پایان هفته خبر داد و گفت: از پنجشنبه شب با شمالی شدن جریانات، افزایش ابر و وزش باد در مازندران آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم و آسمان صاف تا نیمهابری در استان تا روز پنجشنبه خبر داد و گفت: از پنجشنبه شب با تغییرات جوی، افزایش ابر و وزش باد در سطح استان آغاز میشود.
غلامپور افزود: از جمعه تا یکشنبه با شمالی شدن جریانات هوا، افزایش ابر و وزش باد در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود که احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده بهویژه در مناطق غربی و ارتفاعات وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دیروز شهرستان گلوگاه با ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز، دلیر با ۸ درجه سانتیگراد خنکترین منطقه گزارش شد.
کارشناس هواشناسی همچنین اعلام کرد: دریای خزر امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب ارزیابی میشود.