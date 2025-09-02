کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم تا پایان هفته خبر داد و گفت: از پنجشنبه شب با شمالی شدن جریانات، افزایش ابر و وزش باد در مازندران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم و آسمان صاف تا نیمه‌ابری در استان تا روز پنجشنبه خبر داد و گفت: از پنجشنبه شب با تغییرات جوی، افزایش ابر و وزش باد در سطح استان آغاز می‌شود.

غلامپور افزود: از جمعه تا یکشنبه با شمالی شدن جریانات هوا، افزایش ابر و وزش باد در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود که احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده به‌ویژه در مناطق غربی و ارتفاعات وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دیروز شهرستان گلوگاه با ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و صبح امروز، دلیر با ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین منطقه گزارش شد.

کارشناس هواشناسی همچنین اعلام کرد: دریای خزر امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب ارزیابی می‌شود.