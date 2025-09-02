به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: این حادثه روز گذشته (۱۰ شهریور)، یک دستگاه خودروی پراید در محور شهرستان کارون، پنج کیلومتر پس از میدان هادی‌آباد به سمت آبادان، دچار واژگونی شد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه نیرو‌های امدادی پایگاه سینا بلافاصله در محل حاضر شده و اقدام به امداد رسانی کردند، افزود: در این ساانحه رانندگی یک مرد ۵۰ ساله جان خود را از دست داد و دو کودک پسر ۳ و ۷ ساله و سه خانم ۱۲، ۳۰ و ۴۷ سال مصدوم شدند وتوسط امدادگران فوریت‌های پزشکی به مراکز درمانی اعزام شدند.