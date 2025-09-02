

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از ۲۲ شهریور به میزبانی کرواسی آغاز می‌شود که اتحادیه جهانی کشتی سیدبندی ورزشکاران را اعلام کرد.

طبق اعلام کادر فنی کشتی آزاد در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی، در ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان، در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد، در ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی، در ۷۴ کیلوگرم یونس امامی، در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی، در ۸۶ کیلوگرم کامران قاسمپور، در ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد را تشکیل می‌دهند.

در فاصله ۱۰ روز مانده به مسابقات قهرمانی جهان، اتحادیه جهانی کشتی سیدبندی ورزشکاران را اعلام کرد. در وزن ۵۷، ۶۱، ۷۰ و ۸۶ کیلوگرم علی مؤمنی، احمد جوان، امیرمحمد یزدانی و کامران قاسم‌پور نماینده کشورمان هستند که در بین ۸ نفر برتر قرار ندارند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد در سید یک، در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی در سید ۳، در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی در سید ۵، در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در سید ۶، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در سید ۵ و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در سید ۲ قرار دارند.