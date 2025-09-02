به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان،تنگه هرمز و شرق خلیج فارس سبب متلاطم شدن دریا می شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان افزایش ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه ای و احتمال سیلابی شدن رودخانه های فصلی پیش بینی می شود.

وی توصیه کرد: مردم از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: دریا به ویژه صبح تا ظهر متلاطم است و توصیه می شود رفت و آمد شناورها بخصوص سبک،صیادی و تفریحی با احتیاط لازم صورت پذیرد.

وی گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته پیش بینی می شود.

به لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت نسبی منطقه، نوسان 1 تا 2 درجه ای دما پیش بینی می شود.