مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف و ضبط بیش از ۲۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در منازل مسکونی و انبارهای متروکه در این کلانشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدفراتی گفت: از ابتدای تیرماه تا پایان مرداد ۱۴۰۴، با همکاری حراست شرکت توزیع برق اهواز، نیروهای انتظامی و امنیتی، بیش از ۲۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در منازل مسکونی و انبارهای متروکه طی ماه گذشته در اهواز کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه این دستگاهها عمدتا در منازل مسکونی، انبارهای متروکه و واحدهای تجاری به صورت غیرقانونی نصب و با دستکاری انشعابهای برق راهاندازی شده بودند، افزود: چنین اقداماتی نه تنها باعث افزایش مصرف برق و فشار به شبکه، بلکه خسارت مستقیم به تامین برق شهروندان میشود.
فراتی ادامه داد: برخی از موارد کشف شده شامل ۱۰۸ دستگاه در روستای خبینه، ۵۷ پاور ماینر در یک واحد فروش تجهیزات، و تعداد دیگری در مناطق مختلف اهواز از جمله کمپلو، ملاشیه، زرگان، اندیشه، عین۲ و کوت سید صالح بود کشف شدند، این عملیاتها با هماهنگی کلانتریها، پلیس مبارزه با مواد مخدر و آگاهی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز میگوید: ماینرهای غیرمجاز سابقه طولانی در افزایش مصرف غیرضروری برق و ایجاد ناپایداری شبکه دارند، علاوه بر اتلاف انرژی، این دستگاهها با گرم شدن شدید و نیاز به سیستمهای خنککننده، باعث افزایش بار حرارتی و خطر آسیب به تاسیسات شبکه برق میشوند.
فراتی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق اهواز با همکاری مراجع ذیصلاح با این پدیده برخورد قانونی خواهد کرد و از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز، موضوع را گزارش دهند.
پول مجازی (بیتکوین) پیش از این با استفاده از رایانههای خانگی تولید میشد، اما در سالهای اخیر دستگاههای مخصوص استخراج این پول مجازی (ماینر) ساخته شده که واردات و استفاده از آنها در ایران غیرمجاز است.
در سالهای اخیر استفاده غیرمجاز از دستگاههای ماینر در استان خوزستان بهویژه در فصل تابستان یکی از عوامل تشدیدکننده خاموشیها بوده است.
کارشناسان انرژی تاکید دارند هر دستگاه ماینر معادل مصرف چند کولرگازی پرمصرف برق مصرف میکند.