به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجموعه عروسکی تلفیقی دنیای آوا در ۱۳ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای در صدا و سیمای مرکز فارس تولید شده است و از شبکه دو پخش می‌شود.



این مجموعه به هوش هیجانی کودک می‌پردازد که چگونه کودک احساسات خود را از قبیل خشم، ترس، غم و. در راستای حل مساله مدیریت کند.

خلاصه داستان:

آوا کودکی ۹ ساله است که در کلاس درس با همکلاسی هایش دچار چالش می‌شود و در نتیجه احساسات متفاوتی از خشم گرفته تا شادی، غم، ازجارو یا ترس را تجربه می‌کند. او با راهنمایی مربی آگاه و آموزش دیده اش یاد می‌گیرد که چگونه هیجاناتش را در جهت رشد فردی مدیریت کند و مهارت برخورد صحیح با دیگران را بیاموزد.

در این مجموعه در هر قسمت با طرح موضوعاتی مرتبط با درس و مدرسه، مخاطب کودک با آوا همذات پنداری می‌کند و ضمن لذت بردن از فضای کمدی وشاد این مجموعه، با احساسات مختلف خود آشنا شده و بطور ضمنی روش‌هایی جهت مدیریت هیجانات درونی خود می‌آموزد.

عوامل مجموعه دنیای آوا:

تهیه کننده و کارگردان: مجید پایدار، دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمد رضایی، نویسنده: سیده ساره سیوف، مدیر تصویربرداری: احمد علی حیدری، دستیار اول تصویر: امین رضایی، صدابردار: محمد صادق عادل، طراح و محقق: سعیده منصوری، روانشناس و مشاور علمی: دکتر زهرا ثابت، منشی صحنه: فاطمه زارع، طراح صحنه: انسیه علوی، طراح چهره پردازی: زیبا جلودار، دستیار چهره پردازی: محدثه صفری، طراح لباس: میترا زارع، انیمیشن و جلوه‌های ویژه: حمید سجادی، تدوین: مجید پایدار، دستیار تدوین: مهناز یزدانی نژاد، دکور: فرزاد علیپور – صادق جهاندیده، موسیقی تیتراژ: علیرضا اوجی، مدیر تدارکات: سعیده اولاد حسین، دستیاران تصویر: روح الله غضنفری – احد مولایی – حامد شریفی - علیرضا تحتانی، طراحی و ساخت عروسک: ملیحه زحمت کش - زهرا قربانی - عباس شاه محمدی، صدا پیشگان: الهام کشاورزی - یاسمن یزدان شناس، بازی دهندگان عروسک: ملیحه زحمتکش - زهرا قربانی - ملیحه علیایی - انسیه علوی، سایر بازی دهندگان عروسک: سولماز منتصری – زهرا فلاحی – مارال امیرافشاری – غزاله چهارده چریک – سمیرا برزگر – پریسا زارع زاده مهریزی، نرگس یزدیانی – فاطمه خوشنامی، بازیگران: مجید پایدار، طاهره صادقی، فاطمه سعیدی کیا، محبوبه دهقانیان، میترا شاه کرمی، ضحی محزون، شیما قائدی، مسعود ایرجی