پخش زنده
امروز: -
رزمایش پایگاههای بسیج، با حضور بیش از ۲ هزار نفر از بسیجیان ، با تکیه بر توان و عشق خالصانه، در سنگر سازندگی برای محرومیت زدایی تلاش کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رزمایش جهادگران پایگاههای مساجد و محلات با حضور ۲ هزار بسیجی در نقاط مختلف شهرستان طارم برگزار میشود.
در این رزمایش بسیجیان جهادگر در چورزق، آجر به آجر و خشت به خشت، نه تنها دیوارهای یک سازه، بلکه امید در دلها را بنا کردند.
در کارگاه خیاطی، ۱۲ خیاط با دستان هنرمند خود، پشت چرخها، داستانی از اراده، هنر و مهربانی را شکل دادند.
همچنین، در ۳ خانه روستای جیا، با اجرای «جهاد روشنایی» توسط نیروهای جهادی و بسیج مردمی، نور امید تابیده و بارقهای از توسعه و خودکفایی در روستا کاشته شد.
رزمایش پایگاههای بسیج، فراتر از نمایش همدلی، تجلی ارادهای قوی برای سازندگی و گرهگشایی است؛ داستانی از مردمی که با دست خالی و دل پر از عشق، مشکلات مناطق محروم را حل میکنند.
این رزمایش، نمونهای برجسته از قدرت بسیج مردمی و توانمندیهایی است که در دل جامعه نهفته است و نشان میدهد که چگونه با عشق و اراده میتوان موانع را از سر راه برداشت و آیندهای روشنتر ساخت.