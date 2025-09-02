پخش زنده
امروز: -
با تأسیس مرکز تحقیقات فناوریهای پیشرفته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه گفت: با توجه به ظرفیتهای ارزشمند موجود در دانشگاه از جمله نیروی انسانی متخصص و آزمایشگاههای مجهز، راهاندازی این مرکز از سالهای گذشته در دستور کار قرار داشت
دکتر سجاد رحیمی افزود: با تلاشهای مجدانه مسئولان و فعالیتهای علمی پژوهشگران دانشگاه در تولیدات علمی معتبر، با راهاندازی این مرکز موافقت شد.
او ابراز امیدواری کرد، با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، شاهد توسعه همهجانبه این مرکز علمی و تخصصی در آینده نزدیک باشیم.
دکتر رحیمی ادامه داد: این مرکز با هدف توسعه فناوریهای پیشرفته پزشکی، تقویت پژوهشهای علمی و ارائه خدمات نوین درمانی تأسیس میشود و انتظار میرود نقش مؤثری در ارتقای سلامت منطقه و کشور ایفا کند.