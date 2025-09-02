به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع کارآفرینان و کارفرمایان شهرستان بابل، استان مازندران را در جذب اعتبارات اشتغال‌زایی، سرآمد کشور معرفی کرد و گفت: عملکرد این استان در حوزه اشتغال، بالاتر از میانگین ملی بوده و نرخ بیکاری آن نیز کاهش معناداری یافته است.

سید مالک حسینی با اشاره به اختصاص ۳.۵ همت اعتبار به استان در سال گذشته، اعلام کرد: ۶۹ درصد این اعتبار جذب شده که رقمی بالاتر از میانگین کشوری است. وی نرخ بیکاری استان را در پایان سال ۱۴۰۳ کمتر از ۵ درصد اعلام کرد، در حالی‌که میانگین کشوری بیش از ۷ درصد بوده است.

معاون وزیر کار با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی بالای مردم مازندران، این شاخص را نشانه امید به فعالیت اقتصادی دانست و از آغاز دو برنامه ویژه برای تکمیل زنجیره ارزش و تأمین اعتباری مواد اولیه خبر داد. این برنامه‌ها شامل اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ در حوزه‌های کشاورزی، آبزیان، صنایع‌دستی و مشاغل خانگی و همچنین رونمایی از نخستین مدل تأمین اعتباری مواد اولیه در حوزه پوشاک طی دو هفته آینده است.

رضا حسین جانزاده گزارش می دهد