به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، تیم پردیس قزوین در هفته هفتم لیگ برتر از شهرداری ساوه پذیرایی می‌کند.

این بازی از ساعت ۱۷ فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار خواهد شد.

نماینده استان با کسب ۲ امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

ورود اسطوره به پردیس

باشگاه پردیس قزوین با جذب علی‌اصغر حسن‌زاده، کاپیتان پرافتخار فوتسال ایران، قدرتی تازه به ترکیب خود بخشید.

در کارنامه حسن‌زاده قهرمانی لیگ برتر، جام ملت‌های آسیا و عنوان سومی جام جهانی و چهار عنوان بهترین بازیکن آسیا به چشم می‌خورد.

افتخارآفرینی بانوان قزوینی در رقابت‌های دارت کارگران کشور

در مسابقات آزاد دارت کارگران کشور که در اراک برگزار شد، تیم گلدن دارت قزوین خوش درخشید.

نسیم ماهانی و بهناز آذربایجانی مقام سوم بخش دوبل را کسب کردند.

مریم نعیمی هم مقام پنجم مشترک انفرادی را از آن خود کرد.