به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: صبح، مه صبحگاهی در سواحل و جزایر سبب کاهش موقتی دید افقی خواهد شد.

او افزود: در طول روز افزایش باد‌های جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان رشد ابر‌، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

او افزود: دریا به ویژه صبح تا ظهر متلاطم خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناور‌ها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط لازم در نظر گرفته شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت نسبی منطقه، نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.