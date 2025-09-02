پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تداوم فعالیت سامانه کم فشار فصلی در استان مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: صبح، مه صبحگاهی در سواحل و جزایر سبب کاهش موقتی دید افقی خواهد شد.
او افزود: در طول روز افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و احتمال سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
سی سی پور گفت: توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
او افزود: دریا به ویژه صبح تا ظهر متلاطم خواهد بود و توصیه میشود تردد شناورها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط لازم در نظر گرفته شود.
سی سی پور خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته پیش بینی میشود و از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت نسبی منطقه، نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما پیش بینی میشود.