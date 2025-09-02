به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ باغداران در حال برداشت پسته در باغات خود هستند، در اواخر تابستان، پسته از باغات جمع آوری و سپس به کارخانه فرآوری ارسال می‌شود.

شهرستان‌های جاجرم و اسفراین به ترتیب بیشترین سطح زیرکشت و تولید پسته استان را به خود اختصاص داده‌اند و از قطب‌های تولید پسته در خراسان شمالی به شمار می‌رود.

به گفته مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، خراسان شمالی به لحاظ تولید و سطح زیر کشت پسته رتبه سیزدهم کشور را دارد .

ارقام پسته خراسان شمالی شامل اوحدی، احمد آقایی، اکبری و کله قوچی است که سازگار به شرایط آب و هوایی استان است.

میانگین برداشت پسته هزار و ۲۰۰ کیلوگرم از هر هکتار باغ در شرایط مساعد آب و هوایی است.

برداشت پسته در این خطه از نیمه اول شهریور آغاز و تا نیمه مهرماه در مناطق مختلف خراسان شمالی ادامه دارد.