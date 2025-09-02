پخش زنده
۱۵۶ خردهفروش و معتاد متجاهر در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مبارزه با مواد مخدر، در شهرستان سبزوار دستگیر و جمع آوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: در این طرح، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری کلانتریهای شهرستان موفق شدند ۱۸ خردهفروش و قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر و ۱۳۸ معتاد متجاهر را از سطح شهر جمعآوری و برای درمان به مراکز ترک اعتیاد منتقل کنند.
سرهنگ اکبر محمدزاده افزود: همچنین در این عملیات، ۱۰ کیلو و ۳۱۷ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، تعداد زیادی ابزار مصرف و توزیع مواد و پنج دستگاه خودروی سواری و موتورسیکلت توقیف شد.
او از شهروندان خواست هرگونه گزارش مربوط به فعالیت قاچاقچیان و خردهفروشان مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.