فعالیت ۱۲ مرکز مشاوره و ۲۴ پایگاه مدرسهای در خراسان جنوبی برای انتخاب رشته کنکور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: همزمان با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته، فرایند انتخاب رشته داوطلبان مجاز کنکور ۱۴۰۴، از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور فعال شد.
مهدی مرتضوی افزود: در خراسان جنوبی ۱۲ مرکز مشاوره و ۲۴ پایگاه مدرسهای انتخاب رشته، در تمامی ۱۲ شهرستان فعال هستند تا دانشآموزان بتوانند با راهنمایی مشاوران مجرب بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
وی با اشاره به فعالیت این پایگاهها تا ۱۵ شهریور گفت: پایگاههای انتخاب رشته در مرکز استان از ساعت ۸ تا ۱۴ و در بقیه شهرستانها از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۹ آماده ارائه خدمات به داوطلبان هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت این مرحله در مسیر تحصیلی دانشآموزان افزود: انتخاب رشته یکی از مراحل سرنوشتساز در زندگی تحصیلی دانشآموزان است و میتواند آینده شغلی و علمی آنها را شکل دهد، بنابراین دقت، مشورت با مشاوران متخصص و استفاده از منابع معتبر در این فرایند بسیار ضروری است.