اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۷۸ با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و در دسترس قرار دادن فوری خدمات تخصصی اجتماعی - روانی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل کنترل و کاهش بحران‌های فردی- خانوادگی و اجتماعی از اهداف کلی تشکیل اورژانس اجتماعی برشمرده می‌شود

مرکز اورژانس اجتماعی ۱۲۳ با مداخله به موقع و اثربخش خدمات خوبی به افراد نیازمند ارائه می‌کنند برخی از اقدامات و فعالیت‌های مربوط به حوزه امور اجتماعی در این مرکز اقداماتی از قبیل رسیدگی در بخش مداخله‌های تخصصی و خدمات رسانی در حیطه‌های مختلف از جمله کودک آزاری، همسر آزاری، زوجینِ متقاضی طلاق، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده‌ی اجتماعی، فراز از منزل، اقدام به خودکشی و کودکان کار و خیابانی به متقاضیان ارائه می‌کند.