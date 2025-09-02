مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری لرستان از تخصیص ۵۷۰ میلیارد ریال به حساب ۲۱۵ دهیاری استان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری لرستان با اشاره به واریز ۵۷۰ میلیارد ریال به حساب دهیاری‌های استان اظهار کرد: این اعتبار از محل اعتبارات ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأمین و مطابق شیوه‌نامه ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به حساب دهیاری‌ها واریز شده است.

شاهپور عطایی افزود: اعتبارات پرداخت‌شده با هدف اجرای طرح‌های هادی روستایی، زیرسازی، شن‌ریزی و آسفالت معابر، اجرای جدول و کانال‌های سنگی، ساماندهی آرامستان‌ها و همچنین تعمیر ماشین‌آلات دهیاری‌ها اختصاص یافت.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری لرستان تأکید کرد: دهیاران موظفند این منابع مالی را در سریع‌ترین زمان ممکن و در چارچوب آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، بخشنامه بودجه و سایر قوانین و مقررات مربوطه در پروژه‌های مرتبط هزینه کنند.