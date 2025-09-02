به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی گفت:در دوران جهانی‌شدن و انفجار اطلاعات، نسل جدید با اینترنت و فناوری‌های نوین رشد می‌کند و نظام سنتی مشاغل و آموزش دستخوش تغییرات جدی شده است. شکاف بین نسلی مشهود است و بسیاری از مشاغل تغییر یا حذف شده‌اند.

فریدون کلبادی‌نژاد افزود:نگاه ما در آموزش و پرورش، نگاه تمام‌ساحتی است و هدف تربیت شهروندانی چندوجهی است که هم‌زمان مهارت‌های زندگی، ارتباط مؤثر، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را فرا گرفته باشند.

وی با اشاره به بند‌های برنامه هفتم توسعه، مهارت‌آموزی را یکی از مأموریت‌های اصلی آموزش و پرورش دانست و گفت: ۵۶ هزار و۴۰۰ هنرجوی مازندرانی در ۱۰۰ رشته هنرستانی مشغول تحصیل هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: با توجه به محدودیت منابع، تأسیس هنرستان‌های جوار با مشارکت صنایع و بخش خصوصی راهی مؤثر برای ارتقای آموزش مهارتی است.

کلبادی نژاد با اشاره به اینکه یادگیری مهارت و ایجاد بازار کار از اهداف ایجاد رشته‌های مهارتی است از برنامه ریزی برای افزایش نرخ انتخاب و هدایت تحصیلی دانش آموزان به رشته‌های کاردانش و هنرستان خبر داد و افزود: این نرخ در استان مازندران در سال تحصیلی جدید ۵۲ درصد است.