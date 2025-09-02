به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل بهزیستی استان کردستان با اشاره به نقش حیاتی اورژانس اجتماعی در کاهش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی، گفت: این مرکز به عنوان مأمنی امن و قابل اعتماد، سنگری برای حمایت از افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب به شمار می‌رود.

حسین رسولی افزود: اورژانس اجتماعی با محوریت رسیدگی به بحران‌هایی همچون اختلافات حاد خانوادگی، همسرآزاری، کودک‌آزاری، طلاق و دیگر مشکلات فردی و خانوادگی، نقشی مؤثر در حمایت از افراد نیازمند ایفا می‌کند و کارکنان این مرکز با تعهد و دلسوزی در کنار آسیب‌دیدگان حضور داشته و امنیت روانی و اجتماعی آنان را تأمین می‌کنند.

رسولی با بیان اینکه این مرکز با بهره‌گیری از خط تلفن ۱۲۳، تیم‌های سیار و پایگاه‌های ثابت، خدمات تخصصی و رایگان را به صورت شبانه‌روزی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار می‌دهد، گفت: دسترسی آسان و به‌موقع به این خدمات باعث شده هزاران نفر در شرایط بحرانی بتوانند از حمایت حرفه‌ای اورژانس اجتماعی برخوردار شوند.

وی با اشاره به عملکرد اورژانس اجتماعی کردستان گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۴ هزار و ۹۸۲ خدمت تخصصی به جامعه هدف ارائه شده که شامل ۷۴۰ مورد مداخله در بحران، یک‌هزار و ۱۱۶ عملیات توسط تیم‌های سیار و سه‌هزار و ۱۲۶ تماس تلفنی از طریق خط ۱۲۳ بوده است.

رسولی خاطرنشان کرد: از میان خدمات ارائه‌شده، ۶۹۶ مورد به اختلافات حاد خانوادگی، ۴۱۷ مورد به کودک‌آزاری، ۳۰۹ مورد به افکار یا اقدام به خودکشی و سایر موارد به همسرآزاری، فرار از منزل، بدسرپرستی و سالمندآزاری اختصاص داشته است.