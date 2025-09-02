پخش زنده
از ابتدای سالجاری تاکنون ۴ هزار و ۹۸۲ خدمت تخصصی از سوی اورژانش به جامعه هدف ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل بهزیستی استان کردستان با اشاره به نقش حیاتی اورژانس اجتماعی در کاهش و مدیریت آسیبهای اجتماعی، گفت: این مرکز به عنوان مأمنی امن و قابل اعتماد، سنگری برای حمایت از افراد آسیبدیده و در معرض آسیب به شمار میرود.
حسین رسولی افزود: اورژانس اجتماعی با محوریت رسیدگی به بحرانهایی همچون اختلافات حاد خانوادگی، همسرآزاری، کودکآزاری، طلاق و دیگر مشکلات فردی و خانوادگی، نقشی مؤثر در حمایت از افراد نیازمند ایفا میکند و کارکنان این مرکز با تعهد و دلسوزی در کنار آسیبدیدگان حضور داشته و امنیت روانی و اجتماعی آنان را تأمین میکنند.
رسولی با بیان اینکه این مرکز با بهرهگیری از خط تلفن ۱۲۳، تیمهای سیار و پایگاههای ثابت، خدمات تخصصی و رایگان را به صورت شبانهروزی در اختیار اقشار آسیبپذیر قرار میدهد، گفت: دسترسی آسان و بهموقع به این خدمات باعث شده هزاران نفر در شرایط بحرانی بتوانند از حمایت حرفهای اورژانس اجتماعی برخوردار شوند.
وی با اشاره به عملکرد اورژانس اجتماعی کردستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۴ هزار و ۹۸۲ خدمت تخصصی به جامعه هدف ارائه شده که شامل ۷۴۰ مورد مداخله در بحران، یکهزار و ۱۱۶ عملیات توسط تیمهای سیار و سههزار و ۱۲۶ تماس تلفنی از طریق خط ۱۲۳ بوده است.
رسولی خاطرنشان کرد: از میان خدمات ارائهشده، ۶۹۶ مورد به اختلافات حاد خانوادگی، ۴۱۷ مورد به کودکآزاری، ۳۰۹ مورد به افکار یا اقدام به خودکشی و سایر موارد به همسرآزاری، فرار از منزل، بدسرپرستی و سالمندآزاری اختصاص داشته است.