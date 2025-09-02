پخش زنده
کار ساخت نخستین اقامتگاه بومگردی روستای دشه در شهرستان پاوه آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پاوه گفت: این اقدام در راستای توسعه گردشگری پایدار و اشتغالزایی برای جوامع محلی، انجام می شود.
عزیز مصطفایی افزود: این پروژه ارزشمند در عرصهای به مساحت ۷۳۰ مترمربع و با زیربنای ۲۱۴ مترمربع، با سرمایهگذاری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده است.
وی در ادامه بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری در منطقه تاکید کرد و افزود: با تکمیل و بهرهبرداری از این طرح، تعداد واحدهای اقامتگاه بومگردی در شهرستان پاوه به ۲۷ واحد خواهد رسید.