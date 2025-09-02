پخش زنده
چهار بازیکن ملی پوش به تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان پیوستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر عامل ورزش شرکت پالایش نفت آبادان گفت: چهار بازیکن ملی پوش برای تقویت تیم فوتسال بانوان پالایش نفت جذب شدند.
عباس چوپان اظهار کرد: تیم فوتسال بانوان در فصل آینده برای دفاع از عنوان قهرمانی نیاز به تقویت داشت که با نظر کادر فنی و در راستای این هدف، چهار بازیکن ملیپوش جذب شدند.
وی افزود: سارا شیربیگی، عاطفه برقی، شیرین صفار و زهرا کیانی چهار بازیکنی هستند که با عقد قرارداد به عضویت تیم پالایش نفت آبادان درآمدند.
مدیرعامل ورزش شرکت پالایش نفت آبادان گفت: همچنین قرارداد الهام عنافچه و زهرا لطفآبادی، دو بازیکن ملیپوش این تیم، تمدید شد.
چوپان بیان کرد: تمرینات تیم برای آمادهسازی و حضور پرقدرت در مسابقات لیگ برتر آغاز شده و قطعاً هدف این تیم در فصل آینده تنها کسب عنوان قهرمانی خواهد بود.
مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان ایران از مهرماه سال جاری آغاز میشود.