به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر عامل ورزش شرکت پالایش نفت آبادان گفت: چهار بازیکن ملی پوش برای تقویت تیم فوتسال بانوان پالایش نفت جذب شدند.

عباس چوپان اظهار کرد: تیم فوتسال بانوان در فصل آینده برای دفاع از عنوان قهرمانی نیاز به تقویت داشت که با نظر کادر فنی و در راستای این هدف، چهار بازیکن ملی‌پوش جذب شدند.

وی افزود: سارا شیربیگی، عاطفه برقی، شیرین صفار و زهرا کیانی چهار بازیکنی هستند که با عقد قرارداد به عضویت تیم پالایش نفت آبادان درآمدند.

مدیرعامل ورزش شرکت پالایش نفت آبادان گفت: همچنین قرارداد الهام عنافچه و زهرا لطف‌آبادی، دو بازیکن ملی‌پوش این تیم، تمدید شد.

چوپان بیان کرد: تمرینات تیم برای آماده‌سازی و حضور پرقدرت در مسابقات لیگ برتر آغاز شده و قطعاً هدف این تیم در فصل آینده تنها کسب عنوان قهرمانی خواهد بود.

مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان ایران از مهرماه سال جاری آغاز می‌شود.