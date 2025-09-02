پخش زنده
امروز: -
دبستان ۶ کلاسه شهید مونسی شهرستان گنبکی با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید
عملیات ساخت این مدرسه از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و اکنون با زیربنای ۵۵۰ مترمربع، حیاطسازی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع و دیوارکشی به طول ۲۳۰ متر به بهرهبرداری رسیده است.
در آیین افتتاح این پروژه، ابوذر عطاپور معاون سیاسی اجتماعی استاندار کرمان با تأکید بر نقش زیرساختهای آموزشی در توسعه عدالت اجتماعی اظهار داشت: «توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم از اولویتهای اساسی دولت در مسیر توانمندسازی نسل آینده است.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای اداره کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش استان و همراهی مردم منطقه، افزود: «امیدواریم این فضای آموزشی بتواند زمینهساز شکوفایی استعدادهای دانشآموزان این منطقه باشد و مسیر پیشرفت را برای آنان هموار سازد.»
این پروژه در راستای سیاستهای دولت مبنی بر توسعه متوازن آموزشی و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار اجرا شده و با بهرهبرداری از آن، بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان گنبکی تأمین خواهد شد.