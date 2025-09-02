پخش زنده
سقز میزبان مسابقات دوچرخهسواری دختران، قهرمانی نوجوانان کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فواد قادری رئیس اداره ورزش و جوانان سقز از برگزاری مسابقات دوچرخهسواری دختران، قهرمانی نوجوانان کشور در سقز خبر داد و گفت: روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه شهر سقز میزبان مسابقات قهرمانی دوچرخهسواری دختران در رده نوجوانان خواهد بود.
قادری گفت: شروع مسابقات صبح روز پنجشنبه خواهد بود و مسابقه ۵۰۰ متر سرعت - ۲۰۰۰ متر انفرادی - دور امتیازی برگزار میشود و عصر همان روز ورزشکاران مسابقه کراس کانتری با هم به رقابت خواهند پرداخت.
در این دوره از مسابقات ورزشکارانی از ۱۵ استان کشور به مصاف هم خواهند رفت تا سکوی برترینها را از آن خود کنند.
گفتنی است این مسابقات در بلوار دانشجو در محدوده پارک تفریحی کوثر در شهر سقز برگزار خواهد شد.