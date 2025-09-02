پخش زنده
معادن سنگهای تزئینی خراسان جنوبی بیش از ۲۶۴ میلیون تن ذخیره قطعی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور معادن سازمان صمت استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: ۱۸۰ معدن سنگهای تزیینی در استان شناسایی شده که ازاین تعداد ۹۵ پروانه فعال و حدود ۸۵ معدن غیر فعال یا تعطیل موقت است.
شادنوش با بیان اینکه ذخیره قطعی این معادن بیش از ۲۶۴ میلیون تن است افزود: استخراج سالیانه از معادن سنگهای تزئینی استان بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تن است که حدود ۲۱ درصد معادن استان را سنگهای تزیینی شامل میشوند.
وی با بیان اینکه معادن سنگهای تزیینی در استان برای هزار و ۸۱۰ نفر اشتغالزایی کردهاند گفت: معادن سنگهای تزیینی در سراسر استان گسترش دارند، اما در شهرستانهای نهبندان و سربیشه و قائن پراکندگی بیشتری دارند.
معاون امور معادن سازمان صمت استان افزود: محصول استخراج شده از این معادن بیشتر به واحدهای فرآوری استانهای اصفهان و تهران ارسال میشود و بخش کمی از سنگهای استخراج شده در واحدهای فرآوری استان فرآوری و به بازار عرضه میشود.
شادنوش گفت: با توجه به گستردگی و تنوع سنگهای تزیینی در استان از هم استانیها و هموطنان در خصوص سرمایهگذاری در این زمینه دعوت میکنیم.