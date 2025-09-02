به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اورژانس ۱۱۵ کازرون گفت: با اعلام گزارش برخورد ۲ خودروی سواری پژو ۴۰۵ و پژو پارس در منطقه قلعه سید کازرون به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

بهمن جمشیدی افزود: در این حادثه یک نوجوان ۱۳ ساله در دم جان باخت و راننده خودروی دیگر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون منتقل شد.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.