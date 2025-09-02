به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، علیدادی سلیمانی گفت : این پروژه به منظور تثبیت سد و حفظ مخزن سد ساخته شده است کاربرد خوبی در زمان تر سالی و روان اب دارد .

وی بیان کرد:سریز سد نساء بم به طول ۵۰۰ متر و عرض ۱۰۰ متر اجرا شده است.

مدیر عامل اب منطقه ای استان کرمان از ذخیره اب سدهای استان گفت : متاسفانه سال جاری اورد اب سدها نداشتیم بارندگی کمتر از ۸۰ میلیمتر بود هم اکنون کمتر از ۲۰ درصد سدهای استان اب ذخیره دارند.

وی افزود متاسفانه سد نساء بم با کمترین میزان ۱۳ میلیون متر مکعب اب ذخیره مخزن سد است به پایین تربن حد ممکن خود رسیده است که ۵ میلیون ان برای کنترل پایداری سد است و فقط ۷ میلیون متر مکعب اب دارد که برای اب شرب شهر و بم و بروات و روستاهای پایین دست است







