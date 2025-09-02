به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان گفت: جشن عاطفه‌ها هم‌زمان با سراسر کشور در استان لرستان باهدف تأمین مایحتاج تحصیلی و پوشاک برای حدود ۳۵۰۰۰ هزار دانش‌آموز تحت حمایت آغاز خواهد شد.



جلال شیخ‌پور؛ افزود: حدود ۱۲۰۰۰ قلم ملزومات موردنیاز برای این دانش‌آموزان فراهم خواهد شد.



به گفته مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، برگزاری جشن عاطفه‌ها به مدت یک هفته خواهد بود و زمان دقیق آن از طریق سامانه اکرام اعلام خواهد شد.



شیخ‌پور بیان داشت: ۳۰۰ پایگاه ثابت و سیار در سطح استان راه‌اندازی شده است که وظیفهٔ جمع‌آوری کمک‌های مردمی را بر عهده خواهند داشت.



وی افزود: تبلیغات از طریق رسانهٔ ملی، محیطی، فضای مجازی باهدف حفظ کرامت دانش‌آموز از طریق رابط‌ها صورت می‌گیرد.



شیخ پور تصریح کرد: مردم می‌توانند از طریق سامانهٔ ekram.ir کمک‌های نقدی خود را پرداخت کرده و در این امر خیر سهیم شوند.