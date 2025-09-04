در هر گوشه این استان پرگهر، قصه‌هایی از تلاش و توسعه نهفته است که ‘روایت خدمت’ راوی آن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل صمت استان زنجان اعلام کرد که از ۴۷۴ معدن ثبت شده در استان، ۲۲۰ معدن فعال هستند.

تاکنون بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال در معادن استان سرمایه‌گذاری شده و بیش از ۳ هزار نفر مشغول به کار هستند.

در حال حاضر معدن‌داران استان زنجان در تلاشند تا با استفاده از فناوری‌های روز و ماشین آلات نوین به بهبود وضعیت معادن، امنیت کارگران، تجهیزات و اکتشاف هوشمند کمک کنند.