پخش زنده
امروز: -
در هر گوشه این استان پرگهر، قصههایی از تلاش و توسعه نهفته است که ‘روایت خدمت’ راوی آن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل صمت استان زنجان اعلام کرد که از ۴۷۴ معدن ثبت شده در استان، ۲۲۰ معدن فعال هستند.
تاکنون بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال در معادن استان سرمایهگذاری شده و بیش از ۳ هزار نفر مشغول به کار هستند.
در حال حاضر معدنداران استان زنجان در تلاشند تا با استفاده از فناوریهای روز و ماشین آلات نوین به بهبود وضعیت معادن، امنیت کارگران، تجهیزات و اکتشاف هوشمند کمک کنند.