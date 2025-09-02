\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628 \u0628\u0631\u062a\u0631 \u06a9\u0646\u06a9\u0648\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0628\u0631 \u0647\u062f\u0641 \u060c \u062f\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u0647\u0627 \u0648 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u00a0\u0631\u0645\u0632 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0633\u062a.\n\u0622\u06cc \u0646\u0627\u0632 \u0622\u0642 \u0622\u062a\u0627\u0628\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u06af\u0646\u0628\u062f\u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u06a9\u0648\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631\u06cc \u0631\u062a\u0628\u0647 \u06f1\u06f8 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0631\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n