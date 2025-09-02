به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره صمت بردسکن با اشاره به اینکه فقط یک معدن دولتی در این منطقه فعالیت می‌کند، افزود: شهرستان بردسکن دارای ۸۹ واحد معدنی است که از این تعداد، ۵۹ واحد دارای پروانه بهره برداری و ۳۰ واحد دارای پروانه اکتشاف هستند.

سیدحسین هاشمی ادامه داد: هم اینک از این تعداد واحد معدنی در شهرستان بردسکن، ۳۶ واحد فعال و بقیه در حال تجهیز کارگاه هستند.

وی اشتغال زایی در معادن را به صورت مستقیم بیش از چهار هزار نفر و به طور غیر مستقیم، بیش از ۲۰ هزار نفر اعلام کرد.

رئیس اداره صمت بردسکن با اشاره به فعالیت و راه اندازی ۱۴ کارخانه فرآوری مواد معدنی به منظور جلوگیری از خام فروشی در حوزه طلا، مس، آهن، کاتد مس و شمش طلا، افزود: این شهرستان با تنوع معدنی بی نظیر، دومین قطب معدنی در خراسان رضوی است.

هاشمی همچنین بر جذب ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن و یک درصد فروش معادن تاکید کرد و گفت: فقط در سال ۱۴۰۲، مبلغ هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به شهرستان اختصاص داده شد که صرف راه‌های شهرستان شد و برای امسال که باید درآمد سال گذشته را به آن اختصاص داد، هنوز رقمی از این محل به شهرستان اختصاص داده نشده است.